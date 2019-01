Xbox Game Pass: teaser per la lineup di febbraio, sei nuovi giochi in arrivo

Microsoft ha lanciato su Twitter un teaser della lineup Xbox Game Pass di febbraio 2019, anticipando l'arrivo di sei nuovi giochi: il primo sarà disponibile dal 31 gennaio mentre gli altri cinque seguiranno nel corso del prossimo mese.

Nel messaggio scopriamo che il gioco in arrivo a fine gennaio inizio con la T (Transformers Devastation o Thimbleweed Park?) mentre a febbraio sarà la volta di Crackdown 3 (15 febbraio) e di altri quattro produzioni i cui titoli iniziano con le lettere N, E, S, B. Tra le righe della "finta" email si legge anche che "la lineup di febbraio sarà fantastica", per saperne di più non ci resta che attendere i prossimi giorni, questa settimana inoltre Microsoft svelerà anche i Games with Gold di febbraio 2019.

Xbox Game Pass è cresciuto notevolmente nel 2018 e per l'anno in corso la casa di Redmond si aspetta un successo ancora maggiore, poco dopo le feste di Natale Mike Ybarra ha confermato che non ci saranno aumenti di prezzo per Xbox Game Pass quest'anno, inoltre alcuni rumor sembrano suggerire l'arrivo di un pacchetto che comprenda Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold a prezzo ridotto.