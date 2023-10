Xbox Game Pass terrorizza il papà di Iron Lung: 'Può essere la fine degli indie',ecco come

Dopo essere rimasto scioccato dalle vendite di Iron Lung dopo il disastro OceanGate, lo sviluppatore di Dusk e Gloomwood, David Szymanski, ritiene che l'abbonamento di Microsoft possa rappresentare 'la fine degli indie'. Ma a una condizione.

Nel discutere con la community dell'impatto del Game Pass e di servizi analoghi nell'industria videoludica, Szymanski manifesta sui social tutta la sua preoccupazione per la tenuta del settore e, in particolar modo, per il futuro del gaming indipendente.

È lo stesso creatore di Iron Lung e Gloomwood a precisarlo dichiarando su Twitter/X che "non fraintendetemi, ho il terrore del Game Pass. Se questo o qualsiasi altro servizio in abbonamento simile dovesse superare l'attuale modello di vendita dei videogiochi, sono abbastanza sicuro che tutto ciò potrebbe segnare la fine del mercato videoludico indipendente per come lo conosciamo".

Lo sviluppatore indie aggiunge ulteriori spunti di riflessione al dibattito che sta coinvolgendo gli appassionati di videogiochi sui social sottolineando come "molti mi dicono che in questo momento il Game Pass è un'ottima soluzione per gli sviluppatori indipendenti. Sono buone argomentazioni se pensiamo all'attuale mercato videoludico, ma la ritengo una visione a breve termine. Questo ottimismo presuppone infatti che, in un ipotetico futuro dominato da servizi come il Game Pass, Microsoft continui a offrire accordi equi agli sviluppatori anche quando non sarà più necessario che lo siano".

Nei giorni scorsi hanno alimentato un acceso dibattito anche le dichiarazioni di Rami Ismail: a detta del co-fondatore di Vlambeer, il 2023 è stato pieno di ottimi giochi ma atroce per l'industria, in funzione dei tanti problemi che hanno coinvolto gli sviluppatori tra licenziamenti e crisi che hanno portato alla chiusura di studi storici come Volition.