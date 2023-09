Xbox Game Pass, dal TGS con amore: ecco tutte le grandi avventure in arrivo

L'autunno di Xbox Game Pass è ricco di giochi da Payday 3 a Party Animals. La fine di settembre è ricolma di esperienze videoludiche che potranno essere apprezzate da tutti gli abbonati al servizio di gaming on demand, ma le sorprese non sono di certo terminate qui: il Tokyo Games Show ha avuto in serbo grandi emozioni per i fan Xbox.

Nella giornata di oggi non sono mancate le presentazioni delle prossime uscite sul catalogo offerto dal pacchetto verde crociato: Like A Dragon Gaiden arriverà su Game Pass al lancio, insieme a tanti altri prodotti, come Like a Dragon Ishin o ancora Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy anch'esso in uscita su Game Pass. Insomma, di grandi IP prossime al loro approdo in quei lidi ve ne sono parecchie.

Oltre alla già citata trilogia di Ace Attorney targata Capcom, il palco dei TGS ha permesso di rivedere ancora una volta l'ormai imminente Forza Motorsport, altra produzione videoludica esclusiva degli Xbox Studios in uscita nelle prossime settimane. All'uscita di Forza Motorsport prevista per il 10 ottobre seguirà quella di Mineko's Night Market, prevista per il 26 ottobre 2023. Nel dettaglio, parliamo di un titolo story-driven ideato dai ragazzi di Meowza Games e di Humble Games. Il gioco in questione catapulterà il giocatore in un'avventura simulativa volta a celebrare la cultura giapponese e che sarà basata su elementi di crafting e di vendita di oggetti grazie alla propria bancarella.

È poi il turno di Persona 5 Tactica, in uscita il 17 novembre su Xbox e PC Game Pass. Persona 5 Tactica permetterà di unirsi ai Ladri Fantasma in un'avventura che porterà i giocatori in un mondo oppresso dalla tirannia. Si avvicina il momento di formare il proprio gruppo e di combattere i propri nemici grazie ad un avvincente sistema di combattimento a turni. Infine, dopo i sopracitati Like a Dragon The Man Who Erased His Name e Like a Dragon: Ishin, è tempo di giocare Persona 3 Reloaded dal 2 febbraio 2024 attraverso l'utilizzo del proprio abbonamento a Game Pass. I prossimi mesi saranno davvero importanti per Xbox Game Pass. Siete contenti della grande mole di titoli in arrivo?