Xbox Game Pass: The Technomancer e Wasteland 2 tra i nuovi giochi di giugno

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi che si aggiungeranno al catalogo di Xbox Game Pass a partire da giugno. Tra i titoli principali segnaliamo The Technomancer, Wasteland 2 e Mega Man Legacy Collection 2.

Di seguito, l'elenco completo dei sei giochi che saranno disponibili per gli abbonati Xbox Game Pass a partire da giugno:

Next Up Hero (titolo disponibile dal day one)

MotoGP 17

The Technomancer

Mega Man Legacy Collection 2

Wasteland 2

Disneyland Adventures

Blood Bowl 2

Defense Grid 2

Mad Max

Age of Booty

Bionic Commando: Rearmed 2

BioShock

BioShock 2

BioShock Infinite

Borderlands

Bound by Flame

de Blob 2

Dead Rising 2: Case Zero

Dig Dug

Final Fight: Double Impact

NeoGeo Battle Coliseum

Operation Flashpoint: Dragon Rising

Pac-Man Championship Edition DX

Sacred 3

Sam & Max Beyond Time and Space

Sam & Max Save the World

SEGA Vintage Collection: Alex Kidd & Co.

SEGA Vintage Collection: Golden Axe

SoulCalibur

XCOM: Enemy Within

Ricordiamo inoltre che da fine maggio i seguenti titoli per Xbox One e Xbox 360 non saranno più disponibili:Cosa ne pensate della nuova selezione di giugno proposta agli utenti? Intanto ricordiamo che tutti gli abbonati a Xbox Live Gold possono scaricare gratuitamente i seguenti giochi inclusi tra i Games With Gold : Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Super Mega Baseball 2 e Vanquish.