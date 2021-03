Xbox Game Pass: The Witcher 3 e Bloodstained tra i giochi che lasciano il catalogo a marzo

Come ogni mese, ecco che una nuova lista di giochi si appresta a lasciare il catalogo di Xbox Game Pass. Sebbene il blog del servizio di gaming in demand non sia ancora stato aggiornato al riguardo, la sezione Leaving Soon dell'app ha già riportato i nomi dei titoli che tra poco non saranno più disponibili per gli abbonati.

Tra i giochi che a marzo abbandoneranno Xbox Game Pass, abbiamo The Witcher 3: Wild Hunt, il celebre titolo ruolistico di CD Projekt RED, e Bloodstained: Ritual of the Night, il seguito spirituale di Castlevania Symphony of the Night diretto da Koji Igarashi. Faranno altrettanto anche Kona, Alvastia Chronicles, e Astrologaster.

L'ultima avventura di Geralt di Rivia è sbarcata su Game Pass nel dicembre del 2019, mentre Bloodstained Ritual of the Night si era aggiunto al servizio due mesi prima, a settembre dello stesso anno. Per quanto Microsoft non abbia ancora diffuso data e orari precisi riguardo alla loro rimozione, il consiglio è quello di affrettarvi a portare a termine gli incarichi che eventualmente doveste avere ancora sospesi all'interno di The Witcher 3 o Bloodstained.

Il blog ufficiale di Xbox Game Pass si aggiornerà a breve con tutte le novità riguardanti sia i titoli in entrata che uscita del catalogo. Non ci resta dunque che pazientare ancora un po' prima di conoscere tutte le novità al riguardo. Lo scorso 25 febbraio, intanto, il servizio ha accolto l'arrivo di quattro nuovi videogiochi tra cui anche il recente DiRT 5 ed Elite Dangerous.