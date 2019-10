Xbox Game Pass: ecco i titoli che usciranno dal servizio ad ottobre

Sono stati confermati i tre titoli che lasceranno l'Xbox Game Pass alla fine di questo mese, tutti legati al programma di sviluppo indie di ID@Xbox. Per la precisione gli utenti dovranno fare a meno del racer GRIP, dello stealth narrativo Thief of Thieves e del più noto The Escapists.

Sono state smentite quindi le voci che volevano in uscita tre big del pacchetto offerto Microsoft, ovvero Halo Wars, Doom e Darksiders 2 Deathinitive Edition. In particolare, la presunta dipartita di Halo Wars aveva suscitato lo stupore della community, anche in virtù del fatto che Microsoft ha promesso la permanenza dei titoli first party all'interno di Xbox Game Pass. In ogni caso, ci sarà tempo fino al 31 ottobre per terminare, eventualmente, i tre titoli indie in questione. Sicuramente non mancheranno validi sostituti visto che il servizio si è arricchito con produzione del calibro di Dishonored 2 e Fallout New Vegas, per non parlare del prossimo The Outer Worlds, disponibile dal day one.

Buone notizie su tutti i fronti per i possessori di Xbox Game Pass. Un recente dato di Microsoft ha rivelato che i giocatori che possiedono Xbox Game Pass spendono fino al 40% in più rispetto ai non abbonati.