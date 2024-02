Xbox Game Pass, torna il divertimento con i Free Play Days: c'è anche CoD gratis!

Con la sottoscrizione di un abbonamento al servizio messo a punto dalla divisione gaming dell'azienda di Redmond non mancano di certo le occasioni imperdibili per gli utenti di tutto il mondo. Ad esempio, è da poco disponibile Paramount+ gratis per tutti per 1 mese con Xbox Game Pass. Però, questo è solo l'inizio: l'arrivo dei nuovi Xbox Free Play of Days è un'ottima occasione per recuperare avventure videoludiche più o meno recenti, ma qual è il piatto forte di questa settimana?

Ebbene, tra i giochi dei Free Play Days di Xbox c'è anche Call of Duty Modern Warfare III. L'ultima avventura targata Activision sarà giocabile senza costi aggiuntivi nelle sue modalità multiplayer e Zombies, ma ciò sarà comunque sufficiente a divertirsi in grande stile. Che dire, invece, per i restanti due titoli? Quali sono essi? Ecco l'elenco completo dei giochi gratis per la settimana:

Call of Duty Modern Warfare 3;

NBA 2K24;

Two point Campus.

Ricordiamo che tali titoli saranno giocabili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Core e Game Pass Ultimate. Siete interessati a recuperare quanto disponibile con gli Xbox Free Play Days? In tal caso, sappiate che i giochi sopraelencati sono disponibili al download già da oggi. L'offerta terminerà l'11 febbraio. Sono stati confermati tanti giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel 2024, e l'iniziativa dei Free Play Days è solo una piccola anticipazione dell'avvenire.