Xbox Game Pass: un trailer presenta tutti i giochi della primavera 2022

Il catalogo di PC e Xbox Game Pass è in continua espansione non solo grazie all'arrivo di nuovi prodotti che vengono aggiunti al day one, ma anche per via dell'approdo di tripla A di terze parti come Guardians of the Galaxy. Per far conoscere ai giocatori tutti i giochi che fanno parte dell'abbonamento, Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer.

Il canale YouTube ufficiale di Xbox ha infatti accolto un lungo filmato che in circa 10 minuti permette a chi non dispone di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass di comprendere quali sono i titoli aggiunti di recente alla libreria e che potranno essere quindi giocati senza costi aggiuntivi nel corso della primavera del 2022. Tra il lungo elenco di prodotti, che spaziano tra generi diversi, troviamo il picchiaduro a scorrimento con elementi RPG Young Souls, Life Is Strange True Colors, Dragon Ball FighterZ, Total War Warhammer III e tantissimi altri. Vi ricordiamo inoltre che la quasi totalità dei prodotti disponibili nel catalogo è compatibile con Xbox Cloud Gaming, funzionalità legata all'abbonamento in versione Ultimate che consente di giocare in streaming da qualsiasi dispositivo connesso alla rete.

