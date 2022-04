Xbox Game Pass: trapela l'elenco dei giochi che lasceranno il catalogo a metà aprile

Mentre prosegue il dibattito sui social per il possibile arrivo dei giochi Activision come COD e Diablo su Xbox Game Pass, dall'ultimo aggiornamento dell'app mobile del servizio in abbonamento di Microsoft trapela l'elenco dei titoli che non potranno essere più fruiti "gratuitamente" dagli iscritti da metà aprile.

In funzione dell'imminente lancio di MLB The Show 22, il servizio della casa di Redmond si appresta a perdere il capitolo precedente del kolossal di baseball targato Sony, tanto nella versione Xbox One quanto in quella ottimizzata per Xbox Series X/S. Oltre a MLB The Show 21, dal Game Pass usciranno nei prossimi giorni anche l'edizione PC di Destiny 2 con annesse espansioni de I Rinnegati, Ombre dal Profondo e Oltre la Luce.

Senza indugiare oltre, eccovi la lista completa dei videogiochi segnalati dall'app del Game Pass come in partenza dal servizio in abbonamento:

Destiny 2 - PC

The Long Dark - PC e Xbox

Rain on Your Parade - PC e Xbox

Pathway - PC

MLB The Show 21 - Xbox

Tutti i videogiochi elencati dall'app dovrebbero abbandonare Xbox Game Pass nella giornata di venerdì 15 aprile: nel caso della versione PC di Destiny 2 con relative espansioni, invece, l'addio al servizio avverrà lunedì 11 aprile. Come di consueto, il consiglio che rivolgiamo agli interessati è quello di recuperare e completare quanto prima i giochi in uscita dal servizio: da qui a metà aprile, ogni titolo può essere acquistato su PC o console Xbox a un prezzo scontato del 20% (salvo ulteriori promozioni in corso).