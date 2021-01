Xbox Game Pass: trapela la lista dei giochi in uscita dal catalogo a metà gennaio

In attesa di scoprire cosa si nasconde dietro all'anticipazione di Microsoft per il grande ritorno su Xbox Game Pass, in rete trapela la scheda con i videogiochi che, a quanto sembra, sono destinati a uscire dal catalogo del servizio in abbonamento su PC, Xbox One e Xbox Series X/S a metà gennaio.

Stando a quanto riferito dai giornalisti di GameRant e da diversi utenti sui social, sulla schermata dell'applicazione del Game Pass è apparsa in maniera fugace la lista aggiornata con i giochi in uscita dal servizio da qui a breve, si presume nella giornata del 15 o 16 gennaio 2021.

In base alle anticipazioni, i videogiochi destinati a lasciare presto il catalogo di Xbox Game Pass sono FTL Faster Then Light, My Friend Pedro, Sword Art Online Fatal Bullet e Tekken 7. Al poker di giochi segnalati dalle fonti citate da GameRant vanno necessariamente aggiunti i titoli usciti a dicembre dal Game Pass, ossia Farming Simulator 17, Mortal Kombat X e Football Manager 2020.

Insieme alla già confermata rimozione di MK X, la probabile uscita di Tekken 7 dal catalogo digitale risulterebbe essere particolarmente "indigesta" agli appassionati di picchiaduro iscritti al Game Pass. Nelle strategie portate avanti da Microsoft per fare del 2021 un anno incredibile per Xbox Game Pass, potrebbe esserci però l'arrivo imminente di titoli picchiaduro altrettanto importanti, e questo per tacere delle enormi implicazioni dell'ipotetica integrazione di Ubisoft+ con il Game Pass suggerita da alcuni rumor e ripresa da addetti al settore come il giornalista Jez Corden.