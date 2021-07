Xbox Game Pass: trapela la lista dei prossimi giochi in uscita dal catalogo

Senza alcun preavviso o annuncio da parte dei curatori dei social di Xbox, sull'app Xbox ufficiale per sistemi mobile e sull'omologa applicazione visionabile dalla dashboard di Xbox Series X/S è apparsa a sorpresa la lista dei prossimi videogiochi che usciranno dal catalogo del Game Pass.

La scheda, condivisa di consueto dal Team Xbox in coincidenza dell'annuncio della nuova tornata di giochi in arrivo su Game Pass, elenca i titoli che sono destinati a non essere più fruiti "gratuitamente" dagli iscritti al servizio in abbonamento di Microsoft.

In base a quanto svelato dalla scheda in questione, i videogiochi che si accingono a lasciare il catalogo di Xbox Game Pass sono It Lurks Below, UnderMine e, soprattutto, The Touryst. Del terzetto di titoli segnalati dalle applicazioni ufficiali della casa di Redmond, la "perdita più dolorosa" sembra essere appunto quella rappresentata da The Touryst, l'ex esclusiva Nintendo Switch che nel dicembre del 2019 fece innamorare Digital Foundry per la sua squisita grafica in voxel art e per un comparto tecnico estremamente ottimizzato.

Il termine ultimo per immergersi "gratis" su Game Pass nelle atmosfere della frizzante avventura di Shin'en Multimedia, come pure negli universi fantasy di It Lurks Below e UnderMine, è il 31 luglio. Prevedibilmente, la pubblicazione dell'elenco dei giochi in uscita dal Game Pass presagisce l'annuncio imminente dei prossimi titoli destinati ad abbracciare il servizio in abbonamento di Microsoft. Buona parte della lista dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass, però, è già nota da tempo, in funzione delle informazioni snocciolate dalla casa di Redmond nel corso dell'E3 2021: da qui ai prossimi giorni assisteremo all'ingresso nella ludoteca digitale del Game Pass di Cris Tales (20 luglio), Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X/S (27 luglio), Omno (29 luglio) e The Ascent (29 luglio).