Xbox Game Pass, Travis Touchdown è qui: No More Heroes 3 è gratis da oggi

Game Pass ha sempre grandi sorprese per i suoi giocatori. Come suggeritovi nella giornata di ieri 13 marzo, su Xbox Game Pass ci sono tre nuovi giochi da provare questa settimana, ed uno di essi è scaricabile da oggi: No More Heroes 3 è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati. Siete pronti a vestire nuovamente i panni di Travis Touchdown?

Uscito nell'agosto 2021 su Nintendo Switch e nell'ottobre 2022 su tutte le altre piattaforme, No More Heroes 3 è pronto a far vivere grandi avventure ai giocatori. "L'assassino otaku impugna di nuovo la sua fidata Beam Katana per scalare la classifica dei supereroi galattici e salvare il mondo" grazie a questa terza iterazione del brand. Oggi però, come accennato in apertura, c'è una bella notizia per chiunque fosse interessato al titolo in questione: Xbox Game Pass ha accolto ufficialmente l'Hack & Slash di Grasshopper Manufacture.

Siete pronti ad affrontare alcuni dei combattenti più letali di tutta la galassia? In tal caso, gli utenti iscritti al servizio di gaming on demand della casa di Redmond possono gioire: a pochi giorni di distanza da quando Xbox Game Pass ha accolto NBA 2K24, la divisione gaming di Microsoft ha fatto un altro grande colpo con l'ingresso di No More Heroes 3 tra le fila della line-up videoludica gratuita. No More Heroes 3 è disponibile su Game Pass tramite cloud, console e PC. Pronti ad una bella dose di divertimento?

