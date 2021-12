Xbox Game Pass: tre mesi a un euro, torna l'offerta Microsoft per Natale

A Natale siamo tutti più buoni e in vista delle festività di fine anno Microsoft rinnova la promozione Xbox Game Pass Ultimate a un euro, ancora più vantaggiosa nel caso di Xbox Game Pass PC dal momento che con una nuova sottoscrizione otterrete tre mesi a un euro.

Potete attivare Xbox Game Pass a un euro dal sito di Xbox scegliendo tra Xbox Game Pass Ultimate a un euro per trenta giorni o Xbox Game Pass PC a un euro per 90 giorni, in quest'ultimo caso infatti oltre al mese a prezzo simbolico otterrete altri due mesi gratis di utilizzo, senza costi aggiuntivi. L'abbonamento Xbox Game Pass Standard per console invece non è scontato e costa 9.99 euro al mese.

Sia Xbox Game Pass Ultimate che Xbox Game Pass includono l'abbonamento a EA Play che vi permetterà di accedere ai giochi del catalogo Electronic Arts e ricompense esclusive, Game Pass Ultimate include anche Xbox LIVE Gold per giocare online, accedere agli sconti Deals with Gold e ottenere quattro giochi gratis al mese con Games with Gold.

La promozione è attiva solamente per un periodo di tempo limitato, una buona occasione per entrare nel mondo Game Pass su Xbox One, Xbox Series X/S e PC ad un prezzo davvero contenuto.