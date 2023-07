Xbox Game Pass, i tre giochi che abbandonano il servizio il 15 luglio: affrettatevi!

Mentre Microsoft fa incetta di grandi produzioni videoludiche in arrivo sul catalogo del proprio servizio di gaming on demand annunciando i giochi in uscita a luglio e agosto su Xbox Game Pass, con grandi nomi del calibro di Exoprimal e non solo, arrivano le prime conferme sui titoli che abbandoneranno il catalogo nei prossimi giorni.

Tre produzioni diranno addio a Xbox Game Pass il 15 luglio. Mancano quindi poco meno di due settimane per poter scaricare e provare i giochi in questione, facenti parte della line-up del servizio verde crociato ancora per poco tempo. Ma di quali progetti parliamo? Fra i tre nomi in lista quello che spicca su tutti è senza alcun dubbio Spelunky 2, il platform bidimensionale roguelite ideato da Mossmouth e BlitWorks.

Uscito nel 2020, Spelunky 2 ha emozionato un gran numero di giocatori con la sua esperienza videoludica tanto bella da vedere e giocare quanto ostica da portare al termine. Però, esso è solo una parte dell'elenco di prodotti che abbandoneranno le fila di Xbox Game Pass fra tredici giorni: gli altri due sono Exo One e Paw Patrol: On A Roll. Sviluppati rispettivamente da Future Friends Game & Exbleative e Outright Games Ltd, anche questi due titoli lasceranno ben presto il servizio della casa di Redmond. Siete interessati a recuperare questi tre giochi o solo una parte di essi? Se cercate qualche titolo da provare in occasione dell'estate, vi invitiamo a recuperare le tre novità da giocare su Xbox Game Pass a luglio.