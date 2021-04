Xbox Game Pass: altri tre giochi abbandoneranno il catalogo ad aprile

Specialmente dopo l'integrazione di Bethesda negli Xbox Game Studios e l'arrivo al day one di Outriders, il Game Pass continua ad accogliere un numero "sconsiderato" di grandi titoli da giocare sulle piattaforme Microsoft, ma è altrettanto vero che, di tanto in tanto, qualche gioco deve pur abbandonare il catalogo del servizio di gaming on demand.

La conferma dei tre titoli che presto non faranno più parte dell'offerta di Xbox Game Pass ci viene fornita direttamente dalle pagine del sito web ufficiale del servizio, di cui trovate uno screenshot in calce alla notizia. Stando a quanto vediamo, sono Deliver Us the Moon, Gato Roboto, e Wargroove i giochi designati a dire addio al Game Pass.

Deliver Us the Moon è forse il più celebre del trio, e si presenta come un'avventura Sci-Fi ambientata in un futuro prossimo in cui l'umanità ha esaurito le risorse presenti sulla Terra e sta cercando di sfruttare l'energia presente sulla Luna per creare qui una nuova colonia (qui trovate la nostra Recensione di Deliver Us the Moon).

Gato Robot è invece un metroidvania indie in grafica 2D in cui il giocatore potrà vestire gli insoliti panni di un gatto in un mech corazzato chiamato a combattere orde di creature aliene ostili.

Wargroove, infine, è uno strategico in tempo reale giocabile in single player, multiplayer e co-op, in cui sarà possibile scegliere uno fra 15 comandanti ed intraprendere una campagna bellica.

Naturalmente, il consiglio è quello di affrettarvi se avete intenzione di giocare i titoli succitati, dal momento che presto saranno rimossi dal catalogo del Game Pass, andando così a seguire le orme dei tre titoli rimossi a fine marzo.

Parlando di ciò che invece verrà aggiunto nel servizio, è stato confermato che l'annuale edizione della simulazione di baseball pubblicata da Sony MLB The Show 21 arriverà su Xbox Game Pass al Day One.