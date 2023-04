Xbox Game Pass, tre nuovi giochi: arriva anche The Last Case of Benedict Fox!

Dopo aver festeggiato il ritorno di Quantum Break su Xbox Game Pass, il servizio Microsoft dà il benvenuto a una produzione molto attesa: The Last Case of Benedict Fox.

Nel corso della giornata di oggi - giovedì 27 aprile - il promettente metroidvania ispirato all'immaginario di H.P. Lovecraft troverà infatti spazio nel catalogo di Xbox Game Pass. Dopo essersi presentata in un nuovo video gameplay di The Last Case of Benedict Fox, l'avventura a tinte horror è finalmente pronta ad approdare sul mercato videoludico, in esclusiva su Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Sviluppato e edito da Plot Twist, il titolo arricchirà il catalogo di Xbox Game Pass nell'arco di poche ore.

Sempre nella giornata di oggi, il servizio verdecrociato accoglierà anche Blazblue: Cross Tag Battle, dinamico picchiaduro in due dimensioni. Firmato da Arc System Works, il gioco aveva esordito sul mercato nel 2018, proponendo scontri concitati in uno stile estetico ispirato al mondo degli anime.



Infine, segnaliamo che è invece già disponibile su Xbox Game Pass Cassette Beasts, grazioso Pokémon-like in pixel art, con scheletro da JRPG open world. Con una pubblicazione multipiattaforma, il titolo edito da Raw Fury esordisce nel servizio Microsoft al day one, aggiungendo ulteriore varietà all'offerta riservata agli abbonati su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.