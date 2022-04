Xbox Game Pass, tre nuovi giochi disponibili da oggi: c'è anche Bugsnax

L'avanzata primaverile dell'abbonamento di casa Microsoft non rallenta, e in attesa dell'ingresso dei giochi Ubisoft nel catalogo Xbox Game Pass, è tempo per gli iscritti di mettere le mani su tre nuovi titoli gratuiti.

A partire da quest'oggi, martedì 26 aprile 2022, il catalogo del servizio accoglie infatti tre produzioni ulteriori, senza alcun tipo di costo aggiuntivo per gli abbonati. Nello specifico, stiamo parlando di giochi piuttosto diversi tra loro, di seguito i dettagli:

Bugsnax (Cloud, console e PC) : tra i giochi di lancio di PlayStation 5, la peculiare avventura vive un nuovo Day One su Xbox One e Xbox Series X|S. Protagonista del gioco è una misteriosa serie di creature, una sorta di ibrido tra insetti e...snack! Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla recensione di Bugsnax, firmata dal nostro Francesco Fossetti;

7 Days to Die (Cloud, console e PC) : aspetti da FPS, survival horror, tower defense e GDR si fondono per dare vita ad una guerra tra esseri umani e zombie. Per opporsi alle orde non-morte i giocatori potranno agire da soli o in compagnia, grazie al multiplayer per quattro giocatori;

Search and Destroy (Console e PC): shooter cooperativo che supporta il multiplayer per due giocatori. TPS dall'impianto tattico, mette in scena partite strutturate in due fasi: la ricerca, durante la quale è richiesto di acquisire alcune informazioni sull'area dello scontro, e distruzione, durante la quale è necessario abbattere gli avversari;

Proverete questi nuovi titoli?