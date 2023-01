Xbox Game Pass: tre giochi disponibili a sorpresa, oggi l'annuncio delle novità di gennaio

Come vi abbiamo riportato poco fa, Stranded Deep è disponibile a sorpresa da oggi su Xbox Game Pass ma non solo perché gli abbonati possono ora scaricare anche altri due giochi nuovi, ovvero Street Fighter 30th Anniversary Edition e The DioField Chronicle.

Stranded Deep, Street Fighter 30th Anniversary Edition e The DioField Chronicle sono dunque i primi tre giochi Xbox Game Pass di gennaio 2023, nel pomeriggio di oggi Microsoft annuncerà la lineup della prima metà di gennaio, non ci resta dunque che attendere poche ore per saperne di più.

Street Fighter 30th Anniversary Edition include le riedizioni aggiornate di Street Fighter (1987), Street Fighter II The World Warrior (1991), Street Fighter II Champion Edition (1992), Street Fighter II Hyper Fighting (1992), Super Street Fighter II The New Challengers (1993), Super Street Fighter II Turbo (1994), Street Fighter Alpha Warriors Dreams (1995), Street Fighter Alpha 2 (1996), Street Fighter Alpha 3 (1998), Street Fighter III New Generation (1997), Street Fighter III 2nd Impact (1997) e Street Fighter III 3rd Strike (1999). Niente male vero?

Questi invece i giochi che abbandoneranno Xbox Game Pass a gennaio: The Anacrusis, Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Nobody Saves the Worldm Pupperazzi e Windjammers 2. Aspettiamo l'annuncio di Microsoft per saperne di più.