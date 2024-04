Xbox Game Pass: tre giochi da giocare ad aprile 2024 tra le novità del mese

L'aprile di Xbox Game Pass si preannuncia incredibilmente ricco: con più di dieci giochi già confermati e la prospettiva di altri annunci a sorpresa durante la seconda metà del mese, sarà molto difficile decidere cosa giocare. Non abbiate paura, vi aiutiamo noi: ecco tre giochi Game Pass da non perdere ad aprile.

I giochi in arrivo in Game Pass a aprile 2024 (lista in aggiornamento)

Ark: Survival Ascended (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - 1 aprile

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Xbox e PC) - 2 aprile

LEGO 2K Drive (Cloud e Xbox) - 3 aprile

Lil Gator Game (Cloud, Xbox e PC) - 4 aprile

Turbo Golf Racing Versione 1.0 (Cloud, Xbox e PC) - 4 aprile

EA Sports PGA Tour (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - EA Play 4 aprile

Kona (Cloud e Xbox) - 9 aprile

Botany Manor (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 9 aprile

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Xbox e PC) - 11 aprile

Harold Halibut (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 16 aprile

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Xbox Series X|S e One) - 23 aprile

Another Crab's Treasure (Xbox Series X|S e One) - 25 aprile

Manor Lords Game Preview (PC) - 26 aprile

N.B. Questa lista è destinata ad espandersi nelle prossime settimane quando verrà annunciata la Wave 2 di aprile 2024.

Tre giochi da non perdere

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition su Cloud, Xbox e PC dall'11 aprile

Se avete fame d'avventure non potete perdervi Shadow of the Tomb Raider, ultimo tassello della "trilogia delle origini" di Lara Croft. La predatrice di tombe più famosa del mondo dei videogiochi è chiamata ad addentrarsi nelle fitte foreste del Sud America per fermare un'apocalisse Maya che ella stessa ha contribuito ad innescare. Estremamente fedele ai canoni ludici stabiliti Tomb Raider (2013) e Rise of the Tomb Raider, questo episodio sviluppato da Eidos Montreal offre un riuscito mix di sessioni esplorative, scene al cardiopalma e fasi stealth, con qualche spruzzatina di horror qua e là. La trama intrattiene il giusto senza regalare grossi scossoni, ma il bello viene quando ci si abbandona alla ricerca dei segreti e al completamento delle cripte. In questa Definitive Edition sono incluse anche tutte le Tombe Sfida pubblicate a pagamento dopo il lancio del gioco originale.

Harold Halibut (Cloud, PC e Xbox Series X|S) dal 16 aprile



Tra gli osservati speciali di aprile non possiamo non citare Harold Halibut, un'avventura retro-futuristica che ci ha catturato fin dal primo sguardo con il suo stile ispirato ai film d'animazione in stop motion. Harold Halibut è ambientato su una gigantesca navicella spaziale immersa in un oceano alieno. Sono passati 250 anni da quando questa sorta di arca di Noè ha abbandonato la Terra sull'orlo di una guerra fredda, e i suoi abitanti si sono rassegnati a vivere circondati da un oceano di un mondo sconosciuto. L'omonimo protagonista, tuttavia, non ha ancora abbandonato l'idea di trovare una casa più asciutta e decide di collaborare con il capo degli scienziati Jeanne Mareaux per progettare un nuovo lancio.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes dal 23 aprile su Xbox One, Series X|S e Game Pass

Se siete appassionati di JRPG vi consigliamo di tenere d'occhio Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, produzione finanziata con Kickstarter che segna il ritorno sulle scene del papà di Suikoden Yoshitaka Murayama, per l'occasione in veste di Game Director e Producer. Nel mondo di Allraan, un mosaico di nazioni e culture sconvolto dalla guerra, siete chiamati a reclutare oltre cento personaggi giocabili per condurli in battaglia con un sistema di combattimento a turni, nel quale la dimensione strategica è valorizzata da una spiccata verticalità e dai diversi ostacoli presenti nello scenario. Nell'attesa, informatevi su questo omaggio ai grandi JRPG di una volta leggendo il resoconto della nostra prova di Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes.

10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti oggi su