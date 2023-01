Xbox Game Pass: tre giochi da giocare assolutamente a gennaio

Stanno per arrivare i nuovi giochi Xbox Game Pass di gennaio, noi ne abbiamo scelti tre che dovreste assolutamente giocare, a partire da Monster Hunter Rise, al debutto assoluto sulle console della famiglia Xbox.

Monster Hunter Rise

Disponibile dal 20 gennaio, Monster Hunter Rise debutta questo mese sulle console Xbox e direttamente su Game Pass. Nato come gioco per Nintendo Switch, Rise ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise per Xbox Series X|S offre due distinte modalità grafiche: la prima permette di giocare a 4K 60fps, mentre la seconda abbassa la risoluzione a 1080p per dare priorità ai 120fps.

Persona 3 Portable e Persona 4 Golden

Persona 3 e Persona 4 sono stati ripubblicati in versione rimasterizzata su PC e altre console e a gennaio arrivano anche su Xbox Game Pass con alcune migliorie. Tra queste, il selettore della difficoltà e opzioni per il salvataggio rapido, oltre al supporto per la lingua inglese e giapponese e un comparto tecnico migliorato, sopratutto per quanto riguarda la pulizia grafica e la leggibilità dei testi.

Mortal Shell Enhanced Edition

Mortal Shell non è propriamente un capolavoro ma resta un buon gioco, si tratta di un Soulslike di stampo fantasy fortemente influenzato da Dark Souls, un gioco interessante per gli amanti del genere ma purtroppo non perfetto dal punto di vista tecnico e del gameplay. La Enhanced Edition nasce proprio per risolvere questi problemi e presenta il supporto per i 60fps, risoluzione 4K e texture migliorate, inoltre include il Rotting Christ Pack, pacchetto di brani alternativi per gli scontri contro i boss, con canzoni realizzate dalla band Black Metal Rotting Christ.