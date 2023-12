Xbox Game Pass: tre giochi da non perdere a dicembre 2023

Game Pass si appresta a chiudere l'anno in bellezza dando il benvenuto ad un numero considerevole di giochi. La line-up di dicembre appare molto ricca, molto più di quelle che l'hanno preceduta, dunque scegliere cosa giocare non è affatto semplice. Per questo motivo veniamo in vostro soccorso indicandovi tre titoli che non dovreste farvi sfuggire.

Remnant 2 già disponibile su Cloud, PC e Xbox Series X|S

Tra le più belle sorprese di questo 2023, Remnant 2 offre una ricetta unica fatta di azione sparatutto in terza persone ed elementi GDR in stile souls. Il sistema di combattimento unisce scontri ravvicinati e sparatorie a distanza, condendole con una sana dose di strategia e titanici scontri con i boss. Nei panni di uno degli ultimi sopravvissuti dell'umanità siete chiamati a giocare da soli o in squadra con altri due amici per affrontare una schiera di creature letali in mondi terrificanti. Ognuno di essi è caratterizzato da un bioma differente, che influenza il tipo dei nemici e le strategie da attuare. La rigiocabilità è garantita da missioni con diverse ramificazioni ed un sistema di progressione che prevede potenziamenti, fabbricazione di nuovi oggetti e loot sempre fresco. Leggete la nostra recensione di Remnant 2.

Goat Simulator 3 dal 7 dicembre su Cloud, PC e Xbox Series X|S

Dopo un anno di impegni, studio e lavoro vi consigliamo di staccare un po' la spina (e il cervello) impersonando una capra con la passione per dispetti, capitomboli ed esplosioni in Goat Simulator 3. Cosa dire di un gioco che ha il numero 3 nel titolo anche se il secondo capitolo non è mai uscito? La simulazione caprina di Coffee Stain offre un'esperienza sandbox che lascia il giocatore completamente libero di sperimentare e interagire con i sistemi di gioco e la fisica, stupendo costantemente con i suoi eventi imprevisti e talvolta incontrollabili. Il divertimento si moltiplica nel multiplayer, nel quale quattro giocatori possono collaborare per scatenare il caos o competere in una serie di mini-giochi. Ne parliamo nella recensione di Goat Simulator 3.

Far Cry 6 dal 14 dicembre su Cloud, Console e PC

FPS open world esattamente come i suoi predecessori, Far Cry 6 porta l'azione a Yara, un fittizio paradiso dei Caraibi governato da Antón Castillo (interpretato da Giancarlo Esposito) e dal giovane figlio Diego, che segue le orme insanguinate del padre.

Nei panni di Dani Rojas siete chiamati a lottare per la libertà potendo contare su alcune novità assolute per la serie, come gli Amigos (animali mercenari che offrono aiuto in battaglia), nuove meccaniche come il Sabotaggio e folli armi di fortuna, tra le quali figura un lancia-dischi che suona la Macarena. Per il resto potete aspettatevi tutte le caratteristiche che hanno decretato il successo di Far Cry, come le sparatorie frenetiche, un pizzico di stealth, un open world sconfinato e una moltitudine di missioni primarie e secondarie. Abbiamo anche la recensione di Far Cry 6.