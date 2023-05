Xbox Game Pass: tre giochi da non perdere a maggio 2023

Anche a maggio il catalogo Xbox Game Pass si espande con nuovi giochi per Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Mobile (via Cloud) ma quali sono i giochi di maggio 2023 che non potete assolutamente perdervi? Ne abbiamo selezionati tre!

Weird West Definitive Edition Xbox Series X dal 8 maggio

Weird West torna con una Definitive Edition disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass. Questa riedizione presenta numerose migliorie tecniche come il supporto per la risoluzione 4K e framerante ancorato a 60fps, oltre ad una serie di ottimizzazioni legate al gameplay. Weird West è diretto da Raphaël Colantonio, già autore della serie Dishonored, ambientato in un mondo Dark Fantasy, il gioco si presenta come un Action RPG fortemente ispirato alle opere di H.P. Lovecraft. Consigliato, sopratutto in versione Definitive Edition, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Weird West.

Shadowrun Trilogy dal 9 maggio

Se amante le atmosfere Sci-Fi, su PC Game Pass il 9 maggio arriva Shadowrun Trilogy, raccolta che include Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director's Cut e Shadowrun Hong Kong Extended Edition. Tre giochi imperdibili per chi adora i mondi Cyberpunk e i giochi di ruolo tattici.

Amnesia The Bunker dal 23 maggio

L'orrore di Amnesia torna con un nuovo gioco disponibile sin dal giorno dl lancio su Xbox Game Pass. In questo caso, preparatevi a vivere gli orrori della Seconda Guerra Mondiale in un gioco altamente claustrofobico e che vuole rappresentare un punto di svolta per una saga iconica nel suo genere di riferimento.