Xbox Game Pass: tre giochi che non potete perdervi a settembre

L'agosto di Xbox Game Pass non ha ancora esaurito le sue cartucce, dal momento che ha da sparare ancora il promettente gioco di ruolo Sea of Stars, tuttavia il nostro pensiero non può non andare anche a settembre, che promette un mucchio di sorprese al day one. Ecco a voi tre giochi che non potete proprio perdervi.

Starfield dal 6 settembre su Xbox Series X|S, PC e Cloud

Il primo must play è ovviamente Starfield. I lanci dei videogiochi sviluppati da Bethesda si sono tutti tramutati in eventi a loro modo memorabili (l'11/11/11 è una data scolpita nella mente di molti videogiocatori, giusto per fare un esempio), dunque l'unica scusa che avete per non partecipare al debutto del primo nuovo universo di Bethesda in 25 anni è non possedere un PC, un'Xbox Series X|S o un dispositivo mobile.

Starfield promette grandi cose, tra cui mille pianeti esplorabili, un'esperienza GDR tra le più immersive della storia dello studio e una moltitudine di avventure da vivere tra le stelle. Non è detto che riesca a mantenere tutte le promesse - valuteremo questo e molto altro nella nostra recensione di Starfield - ma riteniamo che gli abbonati a Xbox Game Pass debbano almeno una chance. Scaricarlo non costa niente (in più al costo dell'abbonamento, s'intende).

Lies of P su Xbox One, Series X|S e PC dal 19 settembre

Un altro osservato speciale è senza ombra di dubbio Lies of P, soulslike sviluppato dai sudcoreani di Neowiz e ispirato al Pinocchio di Collodi. A giudicare da quello che abbiamo avuto modo di vedere, il videogioco si discosta molto dal classico della nostra letteratura, preferendo un tono oscuro alla Bloodborne e un'estetica cupa debitrice della Belle Époque, ma l'esperienza appare molto promettente.

La demo di Lies of P già disponibile al download gratuito ha messo in mostra un prodotto solido e dotato di personalità, i cui punti deboli, a detta degli sviluppatori, sono già stati limati in vista del lancio. Tra le varie cose, Neowiz afferma d'aver migliorato la schivata e bilanciato la difficoltà, dichiarazioni che non fanno altro che aumentare la nostra voglia di tornare nei panni di questo insolito Pinocchio.

Payday 3 su Xbox Series X|S, PC e Cloud dal 21 settembre

Se alle esperienze solitarie preferite delle adrenaliniche sessioni di gioco in compagnia dei vostri amici fidati, allora segnatevi la data del 21 settembre, giorno in cui è destinato ad approdare sul mercato - dopo una miriade di peripezie burocratiche e finanziarie - PayDay 3.

Il simulatore di rapine in prima persona più famoso sulla piazza ha lasciato Washington D.C. per trasferirsi a New York, una nuova location che porta con sé nuove sfide e opportunità di guadagno, come contanti, oro, gioielli e una moltitudine di altri oggetti di valore da strappare a caveau, casseforti e luoghi solo all'apparenza inespugnabili in rapine e sparatorie che richiedono pianificazione e coordinazione. La serie PayDay ha sempre valorizzato il legame tra i compagni di squadra e questo terzo capitolo non intende fare diversamente.