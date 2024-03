Xbox Game Pass: tre nuovi giochi da provare, i consigli per non annoiarsi mai

A marzo il catalogo Xbox Game Pass si arricchisce con tantissimi giochi: orientarsi tra le novità del mese potrebbe non essere semplice ma state tranquilli, vi aiutiamo noi consigliandovi che tre nuovi giochi su Xbox Game Pass che dovete giocare assolutamente questa settimana.

Control Ultimate Edition

Il gioco di Remedy è una strepitosa avventura in terza persona caratterizzata dalla qualità dello studio finlandese, garantisce Sam Lake. La versione Ultimate Edition include oltre al gioco anche i due DLC Le Fondamenta e EMA, quest'ultimo legato all'universo di Alan Wake, anche se non vi diremo in che modo per non fare spoiler sulla trama e non rovinarvi la sorpresa. Control Ultimate Edition è giocabile sulle console Xbox, su PC e via Cloud.

NBA 2K24

La stagione regolare del grande basket americano si avvia verso le fasi finali e nel mese della March Madness e dello Spring Break, 2K Games pubblica NBA 2K24... e un buon gioco di basket non si rifiuta mai! Come potete leggere nella nostra recensione di NBA 2K24, di certo non si tratta di un titolo che vuole rivoluzionare il mondo dei videogiochi ma gli appassionati di questo sport potranno passare ore e ore di puro divertimento su Xbox e Cloud.

No More Heroes III

Disponibile dal 14 marzo, la terza avventura di Travis Touchdown è giocabile su PC, console Xbox e via Cloud. Non è un gioco perfetto, No More Heroes III, ed è anzi piuttosto grezzo sotto alcuni aspetti (per saperne di più ecco la recensione di No More Heroes 3) ma se amate i lavori di Suda51 e gli action giapponesi, qui troverete pane per i vostri denti.

Su Trust Gaming GXT 488 Forze Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficial è uno dei più venduti di oggi.