Xbox Game Pass: tre giochi in uscita a giugno che non potete perdervi

Sono tanti i nuovi giochi Xbox Game Pass di giugno 2023, noi ve ne vogliamo segnalare tre che dovreste giocare assolutamente, tra cui Amnesia The Bunker, al day one su Xbox Game Pass e PC Game Pass, disponibile dal 6 giugno.

Amnesia The Bunker dal 6 giugno

Amnesia The Bunker ci trasporta in un bunker sotterraneo ai tempi della Prima Guerra Mondiale, dove saremo chiamati a sopravvivere all'oscurità opprimente dl sottosuolo. Nei panni del Soldato Henri dovremo ingegnarci per portare a casa la pelle evitando al tempo stesso di incorrere nelle ire dei soldati nemici e delle mostruose creature di Amnesia. Particolarità di Amnesia The Bunker, ogni partita sarà diversa dalle altre grazie ad un sistema di generazione casuale dei nemici e delle minacce presenti nei singoli bunker.

Rune Factory 4 Special dall'8 giugno

Una nuova esperienza a metà tra simulatore di fattoria e gioco di ruolo, Rune Factory 4 Special permette di cimentarsi in una vasta lista di attività come la coltivazione di campi, la pesca, la cucina, la creazione di equipaggiamenti e l'allevamento di mostri e animali. Rune Factory 4 Special mostra una doppia anima di farming simulator da un lato e gioco di ruolo dall'altro, sopratutto al di fuori della propria fattoria bisognerà andare a caccia di mostri e combattere con altre creature. Un gioco originale e divertente.

Dordogne dal 13 giugno

In Dordogne vestiamo i panni di Mimi e saremo chiamati a rivivere i nostri dolci ricordi d'infanzia grazie ad una serie di dipinti realizzati a mano ad acquarello, una tecnica che permette di immergersi in una sensazione unica di totale appagamento dei sensi rievocando suoni, emozioni, colori, profumi ed emozioni magiche di un tempo perduto. Non è un gioco per tutti, Dordogne, ma se amate gli indie raffinati, non vli deluderà.