Xbox Game Pass: sono tre i giochi che verranno rimossi a fine mese

Prima le grandi opere di Bethesda, poi la grande ondata della seconda metà di marzo con giochi del calibro di Octopath Traveler e Yakuza 6: Xbox Game Pass dà incessantemente il benvenuto a nuovi titoli, ma di tanto in tanto deve anche lasciarne andare qualcuno...

Per questo motivo ci teniamo ad avvisarvi che il 31 marzo verranno rimossi in via definitiva tre giochi dal catalogo di Xbox Game Pass. Stiamo parlando di Hyperdot per console e PC, Journey to the Savage Planet per console e Machinarium per PC. Se li state giocando, vi consigliamo di portarli a termine il prima possibile oppure di approfittare dello sconto esclusivo del 20% sull'acquisto delle versioni complete.

Per fortuna agli abbonati non mancano certamente le cose da giocare. Due giorni fa Xbox Game Pass ha accolto cinque nuovi giochi, ossia Supraland (PC), Pillars of Eternity 2: Deadfire (PC), Genesis Noir (PC, console e cloud) e i già citati Octopath Traveler (PC, console e cloud) e Yakuza 6: The Song of Life (PC, console e cloud). Tra pochi giorni toccherà ad un tripla A al suo debutto assoluto, Outriders (console e cloud), mentre nel futuro di Xbox Game Pass ci sono anche gli oltre 20 giochi ID@Xbox mostrati durante l'Indie Showcase di ieri 26 marzo.