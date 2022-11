Xbox Game Pass: quali sono i tre migliori giochi di novembre da giocare assolutamente?

A novembre sono arrivati davvero tanti giochi nuovi su Xbox Game Pass e altri arriveranno altro la fine del mese. Orientarsi in una simile quantità di titoli non è semplice e proprio per questo abbiamo deciso di venirvi in soccorso segnalandovi tre giochi da provare assolutamente.

Non possiamo che iniziare con Return to Monkey Island, l'avventura di Ron Gilbert è uscita a settembre su Nintendo Switch e PC e arriva adesso su Game Pass (in versione Windows, Xbox e giocabile anche su smartphone via Cloud), sicuramente uno dei giochi più importanti dell'infornata di novembre.

Return to Monkey Island è un'avventura grafica 2D punta e clicca che farà la felicità degli appassionati di Monkey Island e di tutti coloro che sono alla ricerca di un gioco dall'atmosfera unica e dall'ironia pungente. Per saperne di più ecco la recensione di Return to Monkey Island.

Il secondo consiglio che vogliamo darvi è Vampire Survivors, fenomeno tutto italiano che alla fine dello scorso anno ha spopolato su Steam e che sta continuando a riscuotere un notevole successo. Infine vi invitiamo ad attendere il 15 novembre per scaricare Pentiment, il nuovo gioco di Obsidian che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico, nonostante appartenga ad un genere non troppo canonico, sicuramente un titolo diverso rispetto alle altre produzioni della compagnia.