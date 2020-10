Xbox Game Pass: tre nuovi giochi disponibili da oggi 8 ottobre

Vi state divertendo con DOOM Eternal? Scommettiamo di sì, ma vi consigliamo di posare un attimo il controller per dare il benvenuto ai tre nuovi giochi di ottobre per Xbox Game Pass!

Come promesso, oggi 8 ottobre Microsoft ha espanso il catalogo del suo servizio in abbonamento con tre nuovi giochi: stiamo parlando di Forza Motorsport 7 (Android, Xbox One e PC), la massima espressione della filosofia "simarcade" made in Turn 10, Ikenfell (Xbox One e PC), un RPG tattico a turni in 2D realizzato in pixel-art, e Brütal Legend (Xbox One), un gioco di azione ambientato in un mondo in stile heavy metal che vede Jack Black nei panni del protagonista. Ce n'è per tutti i gusti!

I tre titoli sopraelencati rappresentano gli ultimi della prima ondata di ottobre, pertanto ci aspettiamo l'annuncio dei nuovi giochi della seconda parte del mese da un momento all'altro. Xbox Game Pass, in ogni caso, è un servizio dinamico, e per giochi che arrivano ce ne sono altri che se ne vanno: il 15 ottobre lasceranno il catalogo Felix The Reaper (Console, PC), Metro 2033 Redux (Console, PC), Minit (Console, PC), Saints Row 4 Re-Elected (PC) e State of Mind (PC). Giocateli finché siete in tempo, oppure approfittate dello sconto esclusivo per l'acquisto delle versioni complete.