Xbox Game Pass ha troppi giochi? Microsoft scherza sul 'backlog' di arretrati

Sulle pagine dei profili social di Microsoft si scherza sul "backlog" di Xbox Game Pass, con gli abbonati che sono chiamati a recuperare un numero sempre più elevato di giochi in funzione del continuo ingresso nel catalogo di nuovi titoli per PC e Xbox One.

I gestori del canale Twitter ufficiale di Xbox Game Pass hanno infatti deciso di affidarsi a una scena di NieR Automata gratis su Xbox One per riferirsi al backlog degli abbonati e spiegare, con un eloquente meme, che "in un modo o nell'altro, chissà perchè ma sembra persino più grande dell'ultima volta".

L'enorme differenza tra le dimensioni della protagonista e una delle creature più grandi affrontate nel corso dell'avventura di Platinum Games e Square Enix viene perciò presa a pretesto dai curatori dei social di Microsoft per rappresentare l'estensione e la profondità del backlog di giochi arretrati che gli iscritti al Game Pass sono chiamati a recuperare su PC e console.

Anche il vostro backlog ha le dimensioni del mostro immortalato in NieR Automata dalla casa di Redmond? Ma soprattutto: ritenete opportuno che Microsoft cambi strategia e riduca il numero di giochi del catalogo del Game Pass per focalizzare le attenzioni degli utenti su determinati generi o progetti? Prima di lasciarvi ai commenti, vi riproponiamo il bizzarro video con Shroud e un castoro nello spot TV di Xbox Game Pass.