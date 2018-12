Xbox Game Pass: tutti i numeri del 2018 in un'infografica

Il 2018 sta per volgere al termine, e Micorsoft ha ben pensato di tirare le somme dell'annata appena trascorsa sintetizzando in un'unica infografica tutti i numeri del servizio in abbonamento Xbox Game Pass, che nel corso dei mesi è diventato uno dei fiori all'occhiello dell'offerta della casa di Redmond.

Durante il 2018 Xbox Game Pass ha accolto nel suo catalogo ben 116 giochi. Tra questi, 53 provengono dal programma ID@XBOX, mentre 17 sono stati resi disponibili nell'ambito del servizio fin dal giorno del loro stesso lancio. È il caso, ad esempio, dei recenti Ashen e Below, oltre che di esclusive come Forza Horizon 4, State of Decay 2 e Sea of Thieves.

I titoli aggiunti nel catalogo sono stati pubblicati da 65 publisher, ed abbracciano 11 differenti generi. Il numero di Achievement teoricamente sbloccabili è così elevato che Microsoft non l'ha neppure calcolato, liquidando questa statistica con un simbolo dell'infinito.

Questo mese si sono uniti a Xbox Game Pass, oltre ad Ashen e Below, anche giochi come Pro Evolution Soccer 2019, Mortal Kombat X, Hellblade: Senua's Sacrifice, Ori and the Blind Forest, Shadow Warrior 2 e, a sorpresa, Life is Strange: Before the Storm. Mike Ybarra si è inoltre già sbilanciato promettendo un mese di gennaio "eccezionale". Prima di lasciarvi, ricordiamo che la sottoscrizione a Xbox Game Pass costa normalmente 9,99 euro al mese. In questi giorni festivi, il primo mese di abbonamento è tuttavia acquistabile ad un solo euro. Il rinnovo è automatico, ma può essere disabilitato in qualsiasi momento.