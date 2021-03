Xbox Game Pass e Ubisoft+, integrazione in arrivo? Ancora rumor

Il recente ingresso di EA Play in Xbox Game Pass Ultimate anche su PC potrebbe rappresentare solo uno dei passi previsi da Microsoft per la crescita del servizio nel corso dei prossimi mesi.

È ormai da alcuni mesi infatti che si susseguono indiscrezioni legate ad un possibile inclusione nel servizio anche di un'ulteriore sottoscrizione, ovvero Ubisoft+. Servizio di abbonamento simile ad EA Play nella struttura, la proposta della software house francese è al momento disponibile esclusivamente su PC e piattaforme streaming, ma potrebbe essere destinata a divenire protagonista di una ennesima espansione dell'offerta di Xbox Game Pass.

La prima a scatenare il rumor è stata la redazione di Windows Central, che riferiva di un possibile approdo di Ubisoft+ in Xbox Game Pass Ultimate. In assenza di conferme ufficiali, l'indiscrezione torna al centro dell'attualità videoludica, con Jeff Grubb, Editor di Games Beat, che riferisce di trattative in corso tra Microsoft e il colosso videoludico francese. Obiettivo di Redmond sarebbe l'ingresso del servizio nel catalogo Xbox Game Pass, anche se il giornalista non è certo che le modalità siano le stesse scelte per EA Play. Al momento non si sarebbe ancora giunti ad un accordo, ma l'impegno di Xbox su questo fronte sarebbe già avviato.



Al momento, non vi sono state conferme in merito da Ubisoft o Microsoft: non resta dunque che attendere eventuali annunci in merito.