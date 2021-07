Xbox Game Pass: UFC 4 guida la lista dei nuovi giochi gratis di luglio

Dopo aver illustrato in video tutti i pregi di Xbox Game Pass, Microsoft presenta la lista dei prossimi videogiochi destinati a entrare nel catalogo del Game Pass nella prima metà del mese di luglio 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e sistemi mobile iOS e Android tramite xCloud.

In attesa dell'arrivo della versione Xbox Series X/S di Flight Simulator e di tutti gli altri titoli presentati all'E3 dalla casa di Redmond, il colosso tecnologico americano amplia il catalogo del proprio servizio in abbonamento per fare spazio alle trasposizioni xCloud di Dragon Quest Builders 2 e The Medium.

Senza nulla togliere agli sforzi profusi da Microsoft per irrobustire la propria offerta in game streaming, c'è un nome che spicca nella lista dei nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass ed è quello di EA Sports UFC 4: l'ultimo capitolo dell'esperienza MMA di Electronic Arts sarà "gratis" nella sua versione console dall'8 luglio, contestualmente all'arrivo del titolo su EA Play che, lo ricordiamo, è incluso in Game Pass Ultimate.

Ma andiamo con ordine e scopriamo la lista completa dei giochi in procinto di approdare nel catalogo del Game Pass su PC, console Xbox e xCloud da qui al 15 luglio:

8 luglio - Dragon Quest Builders 2 - xCloud

8 luglio - Tropico 6 - PC, Xbox e xCloud

8 luglio - EA Sports UFC 4 - EA Play/Game Pass Ultimate - Xbox

15 luglio - Bloodroots - PC, Xbox e xCloud

15 luglio - Farming Simulator 19 - PC, Xbox e xCloud

15 luglio - The Medium - xCloud

Per quanto concerne i videogiochi in uscita dal Game Pass a luglio, Microsoft ha già diramato nei giorni scorsi la lista dei titoli che da metà mese non faranno più parte dell'offerta riservata agli iscritti al servizio: UFC, UFC 2, Endless Space 2, Downwell e CrossCode.