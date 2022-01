Ubisoft Plus sbarca su console: arriverà presto su Xbox One e Series X/S

Microsoft e Ubisoft annunciano una partnership che porterà all'ingresso di Ubisoft+ nella già ricca offerta di servizi in abbonamento disponibili su Xbox One e Xbox Series X/S.

A chi ci segue, ricordiamo che Ubisoft Plus è un servizio che fornisce l'accesso (per il momento solo su PC) ad un catalogo di oltre 100 giochi sviluppati o prodotti dalla compagnia transalpina. Gli iscritti ad Ubisoft+ possono giocare "gratuitamente" a titoli del calibro di Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Rainbow Six Siege, Riders Republic, Immortals Fenyx Rising e Just Dance.

Nell'annunciare l'arrivo di Ubisoft Plus nell'ecosistema di servizi in abbonamento per console Xbox, sia Ubisoft che Microsoft preferiscono rimandare a un secondo momento ogni ulteriore dettaglio sui termini di questo accordo che, supponiamo, consentirà agli abbonati a Xbox Game Pass di accedere gradualmente ad alcuni dei titoli più rappresentativi della ludoteca dell'editore e sviluppatore europeo.

Il primo titolo che inaugurerà questa nuova sinergia tra l'azienda videoludica francese e il colosso tecnologico statunitense sarà Rainbow Six Extraction, lo spin-off in salsa survival e post-pandemica dell'iconico sparatutto cooperativo Rainbow Six Siege (anch'esso disponibile da diversi mesi su Game Pass). Sin dal lancio, quindi, Rainbow Six Extraction sarà disponibile su Game Pass.