Xbox Game Pass, è ufficiale: Outriders è gratis per gli abbonati su Xbox One e Series X/S!

Le indiscrezioni degli ultimi giorni per l'arrivo di Outriders su Xbox Game Pass trovano finalmente conferma. Dalle colonne del "blog istituzionale" di Xbox Wire, Megan Spurr di Microsoft conferma l'approdo del nuovo sparatutto sci-fi di People Can Fly su Game Pass per console Xbox e sistemi mobile.

La rappresentate del team Xbox sottolinea come il prossimo, ambizioso sparatutto votato al multiplayer competitivo degli autori di Bulletstorm e Gears of War Judgment sarà disponibile in via del tutto "gratuita" agli abbonati a Xbox Game Pass su Xbox One e Xbox Series X/S sin dal giorno di lancio, previsto per l'1 aprile anche su PC, PS4, PlayStation 5 e Google Stadia. Nel messaggio condiviso da Microsoft non viene menzionata la versione PC Windows 10, ma la possibilità per gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate di giocare ad Outriders in streaming tramite xCloud.

Preannunciato dalla stessa casa di Redmond con un messaggio nascosto dai curatori dei social Xbox in un tweet che è stato subito decodificato dalla community, l'arrivo di Outriders su Xbox Game Pass per console verdecrociate fornirà ai ragazzi di People Can Fly una solida base di partenza da cui ampliare in maniera sensibile il bacino di utenti potenziale per il lancio della loro ultima esperienza venata di elementi ruolistici.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Outriders è uno sparatutto in terza persona che proietta gli utenti in un lontano futuro: ciascun giocatore deve partecipare agli sforzi profusi dall'umanità per colonizzare un pianeta alieno, tanto ricco di risorse quanto di pericoli da affrontare. Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra prova della Demo di Outriders prima della recensione.