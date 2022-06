Xbox Game Pass, ulteriori sorprese durante l'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno?

Assassin's Creed Origins, Ninja Gaiden Master Collection e Chrous sono soltanto alcuni dei giochi gratis per Xbox Game Pass di giugno 2022, ma le sorprese potrebbero non essere ancora finite. Il sito ufficiale di Xbox lascia infatti intendere che ulteriori novità per il servizio di Microsoft potrebbero essere rivelate a breve.

Il post di Xbox Wire incentrato sui giochi di giugno per il Game Pass invita i fan a tenere sotto controllo i canali social di Xbox su Twitter ed Instagram, oltre al sito stesso, per possibili ulteriori annunci su altri titoli in arrivo nel catalogo nelle prossime settimane. Il resoconto si chiude ricordando ai giocatori l'appuntamento con l'Xbox & Bethesda Showcase fissato per domenica 12 giugno, lasciando quindi intendere che l'evento in streaming potrebbe essere il palcoscenico perfetto per conferme su altre produzioni in arrivo questo mese sul Game Pass.

Un'ipotesi decisamente plausibile, considerando inoltre che le uscite fin qui confermate arrivano fino al 7 giugno, motivo per cui la kermesse digitale di Microsoft dovrebbe rivelare quali altri giochi entreranno a far parte del servizio. Non resta dunque che attendere l'Xbox & Bethesda Showcase per scoprire cos'altro ha pianificato il colosso di Redmond.

Ricordiamo intanto che sono stati annunciati anche i giochi che lasceranno Xbox Game Pass da metà giugno, tra i quali Greedfall e Dark Alliance.