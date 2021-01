Game Pass Ultimate a 1 euro e controller Xbox in sconto, le nuove offerte Microsoft

Il Microsoft Store presenta nuove offerte a tema Xbox con sconti sui controller wireless e sull'abbonamento Xbox Game Pass, con tre mesi di iscrizione in vendita a solo un euro invece di 38,97 euro.

I nuovi controller wireless per Xbox Series X e Xbox Series S, disponibili nelle colorazioni Nero Fumo, Robot White e Blu Shock, sono scontati del 15% fino al 14 gennaio. Inoltre, è possibile acquistare i primi 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a solo 1€ invece di 38,97€, per accedere ai vantaggi di Xbox Live Gold e oltre 100 giochi per console, PC e dispositivi Android, nonché ai giochi inclusi nell'abbonamento EA Play.

A proposito dell'abbonamento Xbox Game Pass, Microsoft ricorda che "l'acquisto del piano Xbox Game Pass Ultimate aggiorna automaticamente l'abbonamento esistente Xbox Live Gold, Xbox Game Pass e/o EA Play a Xbox Game Pass Ultimate secondo un rapporto di conversione basato sui giorni rimanenti. Anche i futuri riscatti dei codici sono soggetti a un rapporto di conversione, tutte le conversioni a Xbox Game Pass Ultimate sono definitive: dopo aver completato la conversione, non è più possibile riconvertire il tuo abbonamento Xbox Game Pass Ultimate all'abbonamento precedente. Puoi riscattare Xbox Game Pass Ultimate per un massimo di 36 mesi per un account alla volta, inclusi i tempi convertiti da Xbox Live Gold, Xbox Game Pass (per PC o console) e/o EA Play."