Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro, a marzo torna l'offerta più conveniente

L'offerta più amata dai possessori di Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S è tornata: anche a marzo Microsoft offre la possibilità di abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate pagando solamente un euro per il primo mese di sottoscrizione.

Potete abbonarvi a Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro per un mese direttamente dal sito di Microsoft o dal Microsoft Store, al termine del periodo promozionale l'abbonamento verrà rinnovato automaticamente a meno che non venga annullato il rinnovo automatico dalle impostazioni del proprio account. A riguardo, Microsoft specifica che "Dopo il periodo promozionale, l'importo dell'abbonamento continuerà a essere addebitato al prezzo standard e alle condizioni specificate, a meno che non venga annullato nell’account Microsoft. Riceverai una notifica prima di qualsiasi variazione di prezzo."

Xbox Game Pass Ultimate include non solo l'accesso al catalogo giochi Game Pass ma anche i benefit della sottoscrizioni Xbox LIVE Gold e EA Play, per l'accesso alle prove dei giochi Electronic Arts e sconti esclusivi. Grazie a Gold è invece possibile giocare online in multiplayer, accedere a sconti esclusivi e scaricare gratis quattro giochi al mese.

Tra i nuovi giochi gratis Xbox Game Pass di marzo 2022 troviamo Guardiani della Galassia, Kentucky Route Zero, Lightning Returns Final Fantasy XIII, Microsoft Flight Simulator e Far Changing Tides.