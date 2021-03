Xbox Game Pass Ultimate a 1€, sconti di primavera e nuovi Deals with Gold su Xbox Store

Come ogni martedì tornano i Deals with Gold su Xbox Store, ma non solo perchè Microsoft ha annunciato anche il ritorno degli Sconti di Primavera ed è ancora in corso la promozione Xbox Game Pass Ultimate a un euro per trenta giorni.

Xbox Game Pass Ultimate 1 euro

Continua l'offerta un mese di Game Pass Ultimate a un euro, valida solamente per un periodo limitato. A questo proposito Microsoft ricorda che: "dopo un periodo promozionale, l'abbonamento continua a essere addebitato al prezzo normale corrente a meno che non sia stato annullato. L'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate aggiornerà il tempo residuo del tuo Xbox Live Gold, Xbox Game Pass per console o Xbox Game Pass per PC in Xbox Game Pass Ultimate per il periodo di tempo corrispondente fino a 36 mesi."

Xbox Deals With Gold

I Deals with Gold andranno avanti fino al 5 aprile, i giochi contrassegnati dal simbolo asterisco (*) sono in offerta esclusivamente per gli utenti Xbox LIVE Gold mentre gli altri sconti sono accessibili a tutti.

Agatha Knife Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Arcade Spirits Xbox One X Enhanced 30% DWG*

Attack of the Earthlings Xbox One, Xbox Series X|S 40% DWG*

Bad North: Jotunn Edition Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

Ben 10: Power Trip Xbox One, Xbox Series X|S 30% DWG*

Call of Cthulhu Xbox One X Enhanced 75% DWG*

Cold Silence Xbox Play Anywhere 20% Spotlight Sale

Depth Of Extinction Xbox One X Enhanced 40% DWG*

Five Dates Xbox One, Xbox Series X|S 20% DWG*

Flockers Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Goodbye Deponia Xbox One, Xbox Series X|S 90% DWG*

GreedFall Xbox Game Pass 75% DWG*

Guacamelee! 2 Xbox Game Pass 75% Spotlight Sale

Hero Defense Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Hovership Havoc Xbox One X Enhanced 75% DWG*

Ikenfell Xbox Game Pass 25% Spotlight Sale

Landflix Odyssey Xbox One X Enhanced 30% DWG*

Mars: War Logs Xbox One Backward Compatible 80% DWG*

My Universe – School Teacher Xbox One, Xbox Series X|S 40% DWG*

Nexomon: Extinction Xbox One, Xbox Series X|S 20% DWG*

Nexoria: Dungeon Rogue Heroes Xbox Play Anywhere 30% Spotlight Sale

Night Call Xbox Game Pass 50% DWG*

Panzer Dragoon: Remake Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Pig Eat Ball Xbox One, Xbox Series X|S 55% DWG*

Power Rangers: Battle for the Grid Xbox Game Pass 35% DWG*

Queen’s Quest Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Sheltered Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Slain: Back from Hell Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Solar Shifter EX Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

Solo: Islands of the Heart Xbox One, Xbox Series X|S 70% DWG*

Space Hulk: Tactics Xbox One X Enhanced 75% DWG*

The Bridge Xbox One, Xbox Series X|S 85% Spotlight Sale

The Sims 4 Backyard Stuff Add-On 25% Spotlight Sale

The Sims 4 City Living Add-On 50% Spotlight Sale

Xbox Store Sconti di Primavera

Le sorprese non finiscono qui perchè dal 2 aprile iniziano gli Sconti di Primavera su Xbox Store con tagli di prezzo fino al 75% su giochi come Gears 5 Game of the Year Edition, Rainbow Six Siege Deluxe Edition, DOOM Eternal, FIFA 21 Super Deluxe Edition e tanti altri ancora, oltre a una selezione di giochi in vendita a meno di 10 euro.