Xbox Game Pass Ultimate: 1 mese gratis comprando un abbonamento da 3 mesi

Amazon ha lanciato una nuova offerta indirizzata a tutti i giocatori intenzionati ad attivare (o estendere) l'iscrizione a Xbox Game Pass Ultimate per Xbox One e PC.

Mentre vi scriviamo, acquistando una sottoscrizione di tre mesi a Xbox Game Pass Ultimate al prezzo di 38,99 euro, si ottiene un ulteriore mese di abbonamento gratis, per un totale di quattro. Amazon fa notare che una volta effettuato l'acquisto bisogna riscattare i codici entro il 15 luglio 2020, e che trattandosi di un contenuto digitale non può essere restituito né rimborsato.

Per chi non lo sapesse, Xbox Game Pass Ultimate è la sottoscrizione definitiva di casa Microsoft, che offre l'accesso completo a Xbox Game Pass per console, Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold. Quindi, oltre a permettere di giocare liberamente online in multiplayer su Xbox One e Xbox One X, metta anche a disposizione una libreria in continua espansione, che di recente ha accolto giochi del calibro di Red Dead Redemption 2, No Man's Sky, Alan Wake, Minecraft Dungeons e Gears Tactics, giusto per citarne alcuni. A giorni è atteso l'annuncio dei nuovi titoli del mese di giugno 2020.