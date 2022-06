Xbox Game Pass Ultimate: altri 10 giochi adesso supportano Touch Control

Microsoft ha approfittato dell'annuncio dei giochi per Xbox e PC Game Pass di fine giugno per confermare l'arrivo del supporto agli Xbox Touch Controls in altri dieci giochi.

A partire da oggi 21 giugno, tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate che giocano in streaming sui propri dispositivi mobili possono godere dei controlli touch ottimizzati nei seguenti giochi:

Broken Age

Bugsnax

Chinatown Detective Agency

Kraken Academy!!

Life is Strange: True Colors

Ninja Gaiden Sigma

Ninja Gaiden Sigma 2

Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge

The Dungeon of Naheulbeuk

The Last Kids on Earth

I giochi via cloud, ricordiamo, sono fruibili sugli smartphone e tablet Android ed Apple attraverso il portale xbox.com/play. In alternativa, gli utenti Android possono utilizzare anche l'applicazione mobile di Xbox Game Pass. Doppia anche la modalità di fruizione sui PC Windows 10 abilitati al touch, dove è possibile utilizzare sia l'app Xbox già preinstallata oppure recarsi su xbox.com/play.