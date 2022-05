Xbox Game Pass Ultimate: altri 11 giochi ottengono il supporto ai Touch Controls

Il supporto a Xbox Game Pass da parte di Microsoft procede sui più fronti: a margine dell'annuncio dei nuovi giochi della seconda metà di maggio, la casa di Redmond ha anche confermato l'estensione del supporto agli Xbox Touch Controls in una nuova serie di titoli.

Mantenendo fede all'impegno di rendere il gaming accessibile sul maggior quantitativo di piattaforme possibile, il team di Xbox ha implementato il supporto ai Touch Controls ad altri 11 giochi fruibili sui dispositivi mobili via cloud. Stiamo parlando di:

A Memoir Blue

Contrast

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition

Eiyuden Chronicle: Rising

Far: Changing Tides

Kentucky Route Zero

Loot River

Paradise Killer

Tainted Grail: Conquest

Townscaper

Visage

I titoli appena elencati non necessitano più di un controller per essere giocati sui dispositivi mobili via cloud, dal momento che sono ora dotati di comandi pensati specificamente per la fruizione mediante schermi touch. Il gaming via cloud, ricordiamo, è accessibile su PC, console e dispositivi mobili iOS e Android solamente per gli abbonati a Game Pass Ultimate.

Tornando al catalogo, lo sapete che tra i nuovi giochi di maggio per Xbox Game Pass c'è anche Sniper Elite 5?