Xbox Game Pass Ultimate: altri 12 giochi ottengono il supporto ai Touch Controls

Microsoft lavora infaticabilmente per rendere il gaming accessibile su qualsiasi dispositivo. L'impegno della compagnia di Redmond si traduce oggi con l'estensione del supporto agli Xbox Touch Controls ad altri dodici giochi inclusi nel catalogo di Game Pass.

I giochi che supportano Xbox Touch Controls dal 15 aprile 2022

Windjammers 2

Edge of Eternity

Hitman Trilogy

Lawn Mowing Simulator

Ben 10: Power Trip

Transformers Battlegrounds

Race with Ryan

PAW Patrol: I Supercuccioli salvano Adventure Bay

Besiege (Game Preview)

Zero Escape: The Nonary Games

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Need For Speed Hot Pursuit Remastered

A partire da oggi, quindi, i dodici giochi sopraindicati non necessitano più di un controller per essere giocati sui dispositivi mobili via cloud, dal momento che hanno ricevuto dei comandi pensati specificamente per la fruizione mediante schermi touch. Il gaming via cloud, ricordiamo, è accessibile solamente per gli abbonati al tier più prestigioso, ossia Xbox Game Pass Ultimate.

A proposito di cloud, questo mese Xbox Game Pass ha ricevuto altri 8 giochi fruibili in streaming, tra i quali spiccano Life Is Strange: True Colors e Lost in Random.