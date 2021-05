Xbox Game Pass Ultimate: 3 mesi di abbonamento a solo 1 euro per i nuovi arrivati

Nel giorno in cui ha dato il via ai festeggiamenti per il 20° anniversario di Xbox, Microsoft ha anche lanciato anche un'offerta imperdibile per tutti coloro che non si sono mai iscritti ad Xbox Game Pass Ultimate.

A partire da oggi, tutti i nuovi iscritti possono abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate per 3 mesi spendendo solo 1 euro! Se anche voi non vi siete mai abbonati al servizio di punta della casa di Redmond, questo è il momento giusto: potete approfittarne recandovi a questo indirizzo, effettuando l'accesso con il vostro account Microsoft e cliccando sul tasto "Partecipa".

Una volta fatto ciò, potrete beneficiare anche voi di tutti i vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate, che normalmente costa 12,99 euro al mese: parliamo dell'accesso all'intero catalogo dei giochi di Xbox Game Pass su Xbox One, Xbox Series X|S, PC e dispotivi Android via cloud (presto anche da PC e iOS), sconti esclusivi, l'intero catalogo di EA Play per PC e console e tutti i benefici di Xbox Live Gold su console, dal gioco multiplayer online fino ad arrivare ai Games With Gold e i Deals with Gold. Specifichiamo che al momento dell'iscrizione viene anche attivato il rinnovo automatico al termine dei tre mesi, che potete in ogni caso disabilitare in ogni momento.

A proposito del catalogo del servizio, segnaliamo che oggi sono stati aggiunti altri cinque giochi a Xbox Game Pass: Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console e PC), Just Cause 4: Reloaded (Cloud, Console e PC), Psychonauts (Cloud, Console e PC), Red Dead Online (Cloud e Console) e Remnant: From the Ashes (PC).