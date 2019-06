Xbox Game Pass Ultimate (3 mesi) in offerta a soli 16,99€ per un periodo limitato

Lanciata ufficialmente a margine dell'E3 2019, Xbox Game Pass Ultimate è la tipologia di abbonamento più completa offerta da casa Microsoft. A soli 12,99 euro al mese (prezzo base) offre l'accesso ad Xbox Live Gold, Xbox Game Pass per console e al nuovo arrivato Xbox Game Pass per PC.

Si tratta della soluzione perfetta per giocare tanto ad un prezzo decisamente contenuto. Xbox Live Gold fornisce l'accesso al multiplayer online su Xbox One, mentre i due Xbox Game Pass mettono a disposizione centinaia di titoli, rispettivamente per console e per PC Windows 10, liberamente giocabili finché si è abbonati.

Si dà il caso, che grazie ad una promozione speciale lanciata da Amazon.it, in questi giorni è possibile spendere ancora meno. Sul sito del noto portale e-commerce è infatti possibile acquistare una sottoscrizione di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate a soli 16,99 euro, equivalente a soli 5,66 euro mensili.

Acquista Xbox Game Pass Ultimate 3 mesi a 16,99 euro

In caso di acquisto, vi verrà fornito un codice digitale riscattabile su Microsoft Store una sola volta per ogni account in un periodo di 12 mesi. Segnaliamo, infine che l'offerta speciale di benvenuto sarà valida fino al 30 giugno.