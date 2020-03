Xbox Game Pass Ultimate: 6 mesi in sconto a metà prezzo per un periodo limitato

Amazon ha lanciato una nuova e interessane offerta su Xbox Game Pass Ultimate, il servizio più completo della casa che con una sola sottoscrizione offre tutti i benefici di Xbox Game Pass per console, Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold.

Per un periodo di tempo limitato è possibile acquistare un totale di sei mesi a abbonamento al prezzo di tre, sborsando quindi solamente 38,99 euro anziché 77,98 euro. Al momento dell'acquisto vi verranno forniti in formato digitale due codici validi per 3 mesi di abbonamento ciascuno, che dovranno essere riscattati entro e non oltre il prossimo 14 maggio.

Una volta acquistati, potrete trovare i codici all'interno della sezione La mia libreria Giochi di Amazon.it. Anche se l'offerta è a tempo, Amazon non ha indicato una data di scadenza precisa, pertanto vi consigliamo di approfittarne quanto prima se siete interessati.

Prima di salutarvi, ricordiamo che a marzo Xbox Game Pass ha dato il benvenuto a giochi del calibro di Ori and the Will of the Wisps, Bleeding Edge, NBA 2K0 ed Ace Combat 7: Skies Unknown. La line-up di aprile non è ancora stata annunciata, ma Square Enix ha già fissato l'inclusione di NieR Automata in Xbox Game Pass per il giorno 2 aprile.