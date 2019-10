Xbox Game Pass Ultimate: 6 mesi di Spotify Premium in regalo, ma solo in USA e UK

Dopo aver presentato i giochi ID@Xbox in arrivo su Game Pass entro la fine dell'anno, i vertici della divisione Xbox di Microsoft lanciano una nuova promozione in USA e UK che consente a chi decide di sottoscrivere un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate di ottenere ben sei mesi di abbonamento a Spotify Premium.

L'iniziativa, come precisato sullo stesso sito Xbox.com, è rivolta per il momento solo ed esclusivamente al mercato statunitense e britannico, ma non sappiamo se verrà estesa anche in Europa (e quindi anche in Italia) nel corso dei prossimi giorni.

L'offerta in questione si aggiunge a quella, già molto allettante, della promozione che permette di trasformare in Xbox Game Pass Ultimate il proprio abbonamento al Game Pass "standard" o a Xbox Live Gold al prezzo simbolico di un euro (o a un dollaro negli Stati Uniti e a una sterlina in Gran Bretagna). L'abbonamento semestrale a Spotify Premium permette di scaricare qualsiasi brano sul proprio dispositivo, di non avere nessuna interruzione pubblicitaria, di ascoltare la canzone desiderata e di avere a disposizione un quantitativo illimitato di "skip".

In attesa di capire se questa promozione approderà anche in Europa nel prossimo futuro, vi ricordiamo che il catalogo digitale del Game Pass si è da poco ampliato con l'ingresso di Jump Force, Bloodstained Ritual of the Night, Bad North, DiRT Rally 2.0 e LEGO Worlds.