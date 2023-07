Xbox Game Pass Ultimate ha quasi l'80% degli iscritti totali, dice la Commissione Europea

Tra gli abbonamenti a disposizione con Xbox Game Pass, l'Ultimate sembra aver riscosso il maggior successo tra il pubblico, talmente grande da coprire quasi tutto il totale degli iscritti al servizio Microsoft. Secondo la Commissione Europea, tra il 70% e l'80% degli utenti avrebbe scelto questa specifica offerta.

Il dato emerge dai documenti della Commissioni collegati all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, basato su quanto riferito nei propri documenti dal colosso di Redmond. Numeri che in fondo non sorprendono, considerati tutti i vantaggi che offre Xbox Game Pass Ultimate ad un costo lievemente superiore rispetto all'abbonamento standard: oltre a fornire accesso all'interno catalogo console e PC così come al cloud, Ultimate include anche il catalogo EA Play e di conseguenza i migliori servizi e la più vasta libreria possibile.

In aggiunta, la Commissione Europea ipotizza che, qualora l'acquisizione si concluda positivamente, in futuro i giochi Activision Blizzard potrebbero essere inclusi all'interno di Game Pass Ultimate, sebbene in tal senso per ora non ci sia alcuna certezza definitiva. In ogni caso, alla luce anche dell'arrivo di Xbox Game Pass Core che prenderà il posto di Xbox Live Gold, è chiaro come Microsoft stia spingendo fortemente la sua utenza verso il tier più vasto, e non sono quindi da escludere ulteriori iniziative volte a perfezionare sempre di più l'offerta del servizio, magari anche attraverso ulteriori contenuti aggiuntivi per Xbox Game Pass nel prossimo futuro.