Xbox Game Pass Ultimate annunciato ufficialmente da Microsoft!

Dopo alcuni rumor in merito, l'Inside Xbox di questa sera ha ufficialmente confermato l'arrivo di Xbox Game Pass Ultimate.

Questo nuovo servizio di abbonamento combinerà tra loro due differenti servizi di Casa Microsoft:

Xbox Game Pass

Xbox Live Gold

Gli Utenti della Casa di Redmond potranno dunque usufruire dei due diversi servizi tramite una unica membership, che garantirà l'accesso ad entrambi i servizi dell'universo videoludico Xbox, inclusa la possibilità di giocare online in multiplayer. È stato ufficializzato anche il prezzo del nuovo servizio, che sarà disponibili a 14,99 dollari al mese. Non è ad ora stata confermato il prezzo in euro. Il servizio non ha ancora una data di pubblicazione precisa, ma sarà reso disponibile più avanti nel corso di quest'anno.



Sin dal suo lancio, il servizio Xbox Game Pass è stato protagonista di una costante crescita, arrivando ad includere un numero di Giochi disponibili per gli Utenti abbonati sempre maggiore. Nuove aggiunte al catalogo sono giunte anche nel corso di questo mese. Con le novità Xbox Game Pass di Aprile sono infatti stati inseriti nel servizio giochi molto apprezzati dal pubblico, quali Prey o Monster Hunter World. Cosa ne pensate di questa nuova opzione di abbonamento, siete felici dell'annuncio di Xbox Game Pass Ultimate?