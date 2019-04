Xbox Game Pass Ultimate: in arrivo il nuovo abbonamento all-in-one di Microsoft?

Stando ad un nuovo rumor diffuso dall'insider h0x0d (conosciuto su Twitter come WalkingCat), Microsoft starebbe valutando la possibilità di offrire ai propri clienti una nuova modalità di fruizione dei servizi Xbox.

Sappiamo bene come il colosso di Redmond, forte del successo ottenuto con Xbox Game Pass (di cui sono stati annunciati di recente i sei nuovi titoli che si aggiungeranno ad aprile), sia sempre più propenso ad allettare l'utenza per mezzo dei propri servizi. Se l'indiscrezione in questione dovesse rivelarsi fondata, vedremo a breve una proposta all-in-one da parte di Microsoft.

Xbox Game Pass Ultimate è il nome della vociferata nuova offerta che vi permetterebbe in un sol colpo di accedere al catalogo del Game Pass e di godere dei privilegi di Xbox Live Gold, il tutto al prezzo di 14,99 dollari al mese. La compagnia di Phil Spencer avrebbe già deciso di lanciare anticipatamente l'iniziativa e di renderla disponibile per i membri Xbox Insider al modico costo di 1 dollaro al mese, finché questa versione Ultimate del Game Pass non verrà lanciata in via definitiva sul mercato.

In risposta al tweet di WalkingCat, inoltre, Brad Sams, responsabile del portale Thurrott, molto spesso fonte di informazioni preziose in casa Microsoft, ha lasciato intendere come i giocatori PC non rimarranno a bocca asciutta in merito alla questione. Sappiamo come la compagnia statunitense stia da tempo pianificando l'arrivo del Game Pass su PC, e non ci stupirebbe di saperne di più a breve.