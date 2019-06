Xbox Game Pass Ultimate: come funziona lo sconto e quanto durerà la nuova promozione?

Annunciato e lanciato da Microsoft prima dell'apertura dell'E3 2019, Xbox Game Pass Ultimate è un servizio che permette di unificare in un solo abbonamento le sottoscrizioni mensili a Xbox Live Gold su Xbox One e l'accesso al catalogo digitale di Xbox Game Pass su PC e console.

Le promozioni di lancio di Xbox Game Pass Ultimate hanno contribuito a dare ulteriore visibilità all'iniziativa del colosso di Redmond: chi decide di aderire all'offerta in questi giorni, infatti, può abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate pagando un prezzo simbolico di 1 euro, invece che 12,99 euro. Tale offerta, però, è destinata a concludersi presto, anche se Microsoft non ne ha ancora annunciato le tempistiche.

In base alle informazioni raccolte e condivise dalla sempre attenta community del forum videoludico di ResetEra, sia questa offerta che la promozione legata alla conversione in Ultimate dei mesi rimanenti degli altri abbonamenti a Xbox Game Pass "standard" e Xbox Live Gold su Xbox One dovrebbero avviarsi alla conclusione molto presto. Alcune fonti riferiscono infatti che le promozioni e gli sconti di lancio di Xbox Game Pass Ultimate termineranno nel periodo compreso tra la fine del mese di giugno e i primissini giorni di luglio, una forbice piuttosto ampia che ben rappresenta la precarietà e la relativa attendibilità delle informazioni condivise da Microsoft.

Per chi è interessato a questa offerta, di conseguenza, il nostro consiglio non può che essere quello di affrettarvi ad approfittare dell'iniziativa prima che giunga a conclusione. Già che ci siamo, vi ricordiamo che su Amazon è attiva un'altra promozione con tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate a 16,99 euro.